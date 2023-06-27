«Один удар — в сердце»: Как мужчина из Ростовской области напал на соседа с ножом из-за громкой музыки

Мужчину задержали по горячим следам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шахтах Ростовской области обычная ссора между соседями закончилась убийством, сообщил региональный следком. По данным источника «КП-Ростов-на-Дону» одного из мужчин разозлила громкая музыка, и он ударил второго ножом в сердце. Выяснили подробности этой истории.

СОЖИТЕЛЬНИЦА ВЫГНАЛА ИЗ КВАРТИРЫ

Источник рассказал, что мужчины хоть и жили в одном подъезде, но знакомы не были.

- Оба снимали в квартиры. Подозреваемый в убийстве переехал в Шахты из Красного Сулина. Его квартира располагалась на четвертом этаже. Второй мужчина снимал жилье на пятом, - сообщил источник издания в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника, 34-летний Иван (все имена изменены – прим. ред.) в тот день выпил и сильно поругался с сожительницей. Та выгнала его из квартиры на лестничную клетку.

Чтобы как-то поднять себе настроение и отвлечься, Иван включил музыку на полную громкость.

ОТ ЗАМЕЧАНИЙ – К НОЖУ

Шум помешал 29-летнему соседу снизу, Николаю. Он вышел из квартиры и сделал замечание, но оно лишь возмутило Ивана. Мужчины начали скандалить, потом вышли из подъезда во двор многоэтажки и продолжили ссору уже на улице.

В какой-то момент Николай схватил нож и стал наносить им удары соседу.

- Один удар пришелся в сердце, - сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону».

Соседи, которые наблюдали за потасовкой, вызвали скорую помощь и полицию. Раненый скончался в реанимобиле. Нападавший пытался скрыться, но его задержали по горячим следам.

- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Если суд признает вину Николая, ему будет грозить до 20 лет тюрьмы.

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