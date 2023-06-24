В Ростовской области 21-летняя девушка напала в клубе на женщину и изуродовала ее разбитым бокалом

На дискотеке в Ростовской области девушка набросилась на незнакомку Фото: Андрей КАРА

В Ростовской области отдых в загородном клубе для местной жительницы закончился серьезными проблемами. Как рассказал источник «КП – Ростов-на-Дону» Татьяна (все имена изменены – прим. ред.) с сыном и сестрой проводила время в одном из элитных заведений.

«ВЕЛА СЕБЯ ВЫЗЫВАЮЩЕ»

Компания заказала ужин и напитки. Но, как только родственники сели за стол, к ним подошла еще одна отдыхающая – 21-летняя Елена. Татьяна посчитала, что девушка пьяна.

- Она вела себя очень вызывающе – села за наш стол и начала есть нашу еду, - расскажет позже оперативникам Татьяна.

По ее словам, она с родными все-таки уговорила незнакомку «оставить их в покое». После этого Елена пересела за другой столик, а позже отправилась на танцпол.

К тому моменту в загородный клуб приехал и супруг Татьяны.

ПИВНОЙ БОКАЛ СТАЛ ОРУЖИЕМ

В какой-то момент Татьяна с мужем тоже решила потанцевать под любимую музыку. На беду рядом оказалась Елена. В какой-то момент она не устояла на ногах и упала.

При этом девушка решила, что ее толкнула Татьяна, - начался конфликт.

- Елена пошла к столику, взяла стеклянную пивную кружу и направилась к Татьяне. Сначала ударила ее по голове. Когда бокал разбился, осколками стекла порезала оппонентке лицо в области брови, - рассказал источник издания.

Как рассказала «КП-Ростов-на-Дону» помощник прокурора города Шахты Елизавета Ященко, в отношении посетительницы клуба возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Елену приговорили к одному году пяти дням лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Но подсудимая подала апелляцию.

В объединенной пресс-службе судов Ростовской области сообщили, что телесное повреждение, которое получила потерпевшая, придает лицу отталкивающий безобразный вид. И не факт, что даже хирурги смогут убрать шрам.

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