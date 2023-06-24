В Ростовской области 21-летняя девушка напала в клубе на женщину и изуродовала ее разбитым бокалом

На дискотеке в Ростовской области девушка набросилась на незнакомку
Фото: Андрей КАРА
В Ростовской области отдых в загородном клубе для местной жительницы закончился серьезными проблемами. Как рассказал источник «КП – Ростов-на-Дону» Татьяна (все имена изменены – прим. ред.) с сыном и сестрой проводила время в одном из элитных заведений.
«ВЕЛА СЕБЯ ВЫЗЫВАЮЩЕ»
Компания заказала ужин и напитки. Но, как только родственники сели за стол, к ним подошла еще одна отдыхающая – 21-летняя Елена. Татьяна посчитала, что девушка пьяна.
- Она вела себя очень вызывающе – села за наш стол и начала есть нашу еду, - расскажет позже оперативникам Татьяна.
По ее словам, она с родными все-таки уговорила незнакомку «оставить их в покое». После этого Елена пересела за другой столик, а позже отправилась на танцпол.
К тому моменту в загородный клуб приехал и супруг Татьяны.
ПИВНОЙ БОКАЛ СТАЛ ОРУЖИЕМ
В какой-то момент Татьяна с мужем тоже решила потанцевать под любимую музыку. На беду рядом оказалась Елена. В какой-то момент она не устояла на ногах и упала.
При этом девушка решила, что ее толкнула Татьяна, - начался конфликт.
- Елена пошла к столику, взяла стеклянную пивную кружу и направилась к Татьяне. Сначала ударила ее по голове. Когда бокал разбился, осколками стекла порезала оппонентке лицо в области брови, - рассказал источник издания.
Как рассказала «КП-Ростов-на-Дону» помощник прокурора города Шахты Елизавета Ященко, в отношении посетительницы клуба возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Елену приговорили к одному году пяти дням лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Но подсудимая подала апелляцию.
В объединенной пресс-службе судов Ростовской области сообщили, что телесное повреждение, которое получила потерпевшая, придает лицу отталкивающий безобразный вид. И не факт, что даже хирурги смогут убрать шрам.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Ты – не пара моей дочери!»: В Ростовской области мужчина изуродовал невесту и ранил ее мать
В Ростовской области мужчина изуродовал невесту и чуть не убил ее мать, считавшую его «плохим зятем» (подробнее)
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
«Он знал, что ты ждала ребенка от меня?»: В Ростове мужчину изуродовал любовник его жены
Любовник ростовчанки обезобразил лицо ее мужу, когда та захотела вернуться в семью (подробнее)