«Ты – не пара моей дочери!»: В Ростовской области мужчина изуродовал невесту и ранил ее мать

Жительница Ростовской области перестала фотографироваться после того, как жених изуродовал лицо Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области 33-летняя Алена (имена изменены – прим. ред.) стала жертвой ревнивого жениха. Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, 37-летний Евгений порезал женщине подбородок и щеку из-за того, что ему показалось, что та якобы флиртовала с другим. Досталось и ее матери. На пенсионерку дончанин набросился из-за того, что будущая теща его невзлюбила.

"ДАРИЛ ЦВЕТЫ И ПРИЗНАВАЛСЯ В ЛЮБВИ"

По словам Алены, она познакомилась с Евгением три года назад. Мужчина красиво ухаживал, дарил цветы, признавался в любви. Примерно через год он предложил стать его женой. Мечтавшая о семье Алена ответила: «Да».

Но перед тем, как официально зарегистрировать отношения, пара решила пожить вместе. Алена переехала к жениху. Жили мирно, ссоры если и случались, то из-за бытовых мелочей. А уж о том, что ее Женя когда-нибудь поднимет руку, Алена даже подумать не могла.

Отношения омрачало только одно – мать 33-летней Алены не возлюбила будущего зятя. Она постоянно твердила, что он – не пара ее дочери-красавице.

Накануне трагедии влюбленные поехали в гости к матери Алены, которая жила в соседнем городе. Решили немного развеяться.

- Заодно, и друзей навестим, - обрадовалась молодая женщина.

"ТЫ ВСЕГДА СЧИТАЛА МЕНЯ ПЛОХИМ ЗЯТЕМ"

В день приезда пара отправилась к давнему другу Алены. С ним она была знакома уже лет двадцать. Позже Евгений расскажет, что в гостях все выпивали, но никаких конфликтов не было. Вот только мужчине показалось, что его возлюбленная как будто флиртовала с приятелем.

Когда вечер подошел к концу, жених и невеста вернулись домой, где их уже ждала мать Алены.

- Евгений был пьян. Я сказала, чтобы он шел спать. А мы с дочерью решили поболтать, - рассказывает хозяйка квартиры.

И тут Евгений припомнил все обиды.

- Ты всегда считала меня плохим зятем, - стал кричать он матери невесты.

А та и не отрицала.

- Да, ты – не пара моей дочери, но это ее выбор. И именно поэтому ты сейчас у меня в гостях, - попыталась урезонить разбушевавшегося мужчину пенсионерка. Вот только ее слова еще больше распалили Евгения.

Он отправился на кухню, а оттуда вернулся с двумя ножами. Одним несколько раз ударил мать Алены в грудь и в живот. Вторым - полоснул по подбородку и щеке невесты.

"ЭТО Я ИХ ПОРЕЗАЛ"

Пенсионерка нашла в себе силы вызвать полицию и скорую помощь. Тем временем, гость уже осознал, что натворил: просил прощения у раненых им женщин. Когда приехала полиция, отпираться не стал: сам показал, где лежат ножи.

- Да, это я их порезал, - признался он правоохранителям.

К счастью, врачам удалось спасти пострадавших. Пенсионерке пришлось сделать операцию, а ее дочери – наложить швы на лицо.

Несмотря на то, что жизни Алены уже ничего не угрожает, сама она так и не оправилась от случившегося. Шрамы изменили ее практически до неузнаваемости. Женщина перестала общаться с друзьями, больше не делает селфи. А из дома выходит только на работу.

По ее словам, никакой косметикой невозможно замаскировать эти увечья.

- Он меня изуродовал, - говорит Алена.

ОФИЦИАЛЬНО

Суд приговорил к трем годам колонии

Как сообщила «КП-Ростов-на-Дону» помощник прокурора города Шахты Елизавета Ященко, было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенное с применением оружия и предмета, используемого в качестве оружия, в отношении двух лиц».

Материалы уголовного дела уже направили в суд, который в свою очередь вынес решение. Евгения приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

- В настоящее время приговор в законную силу не вступил, - добавила Елизавета Ященко.

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