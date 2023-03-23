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Происшествия23 марта 2023 12:28

«Ты – не пара моей дочери!»: В Ростовской области мужчина изуродовал невесту и ранил ее мать

В Ростовской области мужчина изуродовал невесту и чуть не убил ее мать, считавшую его «плохим зятем»
Анна ШИЛЯЕВА
Жительница Ростовской области перестала фотографироваться после того, как жених изуродовал лицо

Жительница Ростовской области перестала фотографироваться после того, как жених изуродовал лицо

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области 33-летняя Алена (имена изменены – прим. ред.) стала жертвой ревнивого жениха. Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, 37-летний Евгений порезал женщине подбородок и щеку из-за того, что ему показалось, что та якобы флиртовала с другим. Досталось и ее матери. На пенсионерку дончанин набросился из-за того, что будущая теща его невзлюбила.

"ДАРИЛ ЦВЕТЫ И ПРИЗНАВАЛСЯ В ЛЮБВИ"

По словам Алены, она познакомилась с Евгением три года назад. Мужчина красиво ухаживал, дарил цветы, признавался в любви. Примерно через год он предложил стать его женой. Мечтавшая о семье Алена ответила: «Да».

Но перед тем, как официально зарегистрировать отношения, пара решила пожить вместе. Алена переехала к жениху. Жили мирно, ссоры если и случались, то из-за бытовых мелочей. А уж о том, что ее Женя когда-нибудь поднимет руку, Алена даже подумать не могла.

Отношения омрачало только одно – мать 33-летней Алены не возлюбила будущего зятя. Она постоянно твердила, что он – не пара ее дочери-красавице.

Накануне трагедии влюбленные поехали в гости к матери Алены, которая жила в соседнем городе. Решили немного развеяться.

- Заодно, и друзей навестим, - обрадовалась молодая женщина.

"ТЫ ВСЕГДА СЧИТАЛА МЕНЯ ПЛОХИМ ЗЯТЕМ"

В день приезда пара отправилась к давнему другу Алены. С ним она была знакома уже лет двадцать. Позже Евгений расскажет, что в гостях все выпивали, но никаких конфликтов не было. Вот только мужчине показалось, что его возлюбленная как будто флиртовала с приятелем.

Когда вечер подошел к концу, жених и невеста вернулись домой, где их уже ждала мать Алены.

- Евгений был пьян. Я сказала, чтобы он шел спать. А мы с дочерью решили поболтать, - рассказывает хозяйка квартиры.

И тут Евгений припомнил все обиды.

- Ты всегда считала меня плохим зятем, - стал кричать он матери невесты.

А та и не отрицала.

- Да, ты – не пара моей дочери, но это ее выбор. И именно поэтому ты сейчас у меня в гостях, - попыталась урезонить разбушевавшегося мужчину пенсионерка. Вот только ее слова еще больше распалили Евгения.

Он отправился на кухню, а оттуда вернулся с двумя ножами. Одним несколько раз ударил мать Алены в грудь и в живот. Вторым - полоснул по подбородку и щеке невесты.

"ЭТО Я ИХ ПОРЕЗАЛ"

Пенсионерка нашла в себе силы вызвать полицию и скорую помощь. Тем временем, гость уже осознал, что натворил: просил прощения у раненых им женщин. Когда приехала полиция, отпираться не стал: сам показал, где лежат ножи.

- Да, это я их порезал, - признался он правоохранителям.

К счастью, врачам удалось спасти пострадавших. Пенсионерке пришлось сделать операцию, а ее дочери – наложить швы на лицо.

Несмотря на то, что жизни Алены уже ничего не угрожает, сама она так и не оправилась от случившегося. Шрамы изменили ее практически до неузнаваемости. Женщина перестала общаться с друзьями, больше не делает селфи. А из дома выходит только на работу.

По ее словам, никакой косметикой невозможно замаскировать эти увечья.

- Он меня изуродовал, - говорит Алена.

ОФИЦИАЛЬНО

Суд приговорил к трем годам колонии

Как сообщила «КП-Ростов-на-Дону» помощник прокурора города Шахты Елизавета Ященко, было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенное с применением оружия и предмета, используемого в качестве оружия, в отношении двух лиц».

Материалы уголовного дела уже направили в суд, который в свою очередь вынес решение. Евгения приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

- В настоящее время приговор в законную силу не вступил, - добавила Елизавета Ященко.

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