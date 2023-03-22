В Ростовской области многодетная мать родила в гостях двойню и спрятала одного из младенцев в кладовке

Батайчанку осудили за смерть новорожденной дочери Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Батайске Ростовской области перед судом за смерть новорожденной дочери предстала местная жительница, рассказали в областном следкоме. По данным ведомства, 34-летняя Елена (имена изменены – прим. ред.) обвинялась в убийстве по неосторожности новорожденного ребенка.

МАТЬ ПОСТАВИЛА НА ДОЧКЕ КРЕСТ

Несмотря на молодость Елена, как говорят ее знакомые, прошла огонь, воду и медные трубы. Так, по словам одной из ее приятельниц, 34-летняя батайчанка последние годы много пила и употребляла наркотики. А еще – рожала от разных мужчин. Женщина успела стать матерью для семерых детей, один из которых погиб.

По словам мамы Елены, которая не общалась с дочерью из-за ее асоциального образа жизни, пенсионерка оборвала все контакты с некогда близким человеком. Но Елену, судя по всему, это не сильно огорчало.

БУРНАЯ ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

От первого мужа Елена родила двоих сыновей и дочь. Мальчикам сейчас 17 и 18 лет. Они живут с отцом в Одессе. 14-летнюю девочку взяла под опеку бабушка.

Десятилетнюю девочку от второго брака также воспитывает отец. О судьбе еще одного, пятого по счету ребенка, Елена знает мало. Она не помнит, когда точно его родила. Этот малыш живет в детском доме.

О том, что она вновь забеременела, дончанка узнала только тогда, когда начал расти живот. Женщина не становилась на учет в консультацию. УЗИ горе-мамаша тоже не проходила, поэтому о двойне узнала в день родов.

По словам источника издания в правоохранительных органах региона, несмотря на свое положение, женщина всю беременность употребляла наркотики и пила со своими приятелями алкоголь.

ВМЕСТО РОДДОМА ПОЕХАЛА К ПОДРУГАМ

В день родов Елена была в нетрезвом состоянии. Схватки начались на улице, но вместо больницы женщина отправилась к подругам.

- Врачей не вызывай. Рожу сама. Опыт есть, - едва ворочая языком, сказала батайчанка приятельнице.

Так, в окружении пьяных подруг, Елена родила сына, а после, завернув кроху в тряпку и уложив с собой на диван, родила дочь.

По словам Елены, если сын, появившись на свет, громко заплакал, то дочь не издала ни звука.

Но батайчанка и тут не стала звонить в скорую. А через какое-то время она заметила, что девочка и вовсе перестала дышать.

- Просто поднесла ко рту младенца зеркало. Оно не запотело. Так я решила, что девочка мертва, - говорит злоумышленница.

В КРОВИ МЛАДЕНЦА НАШЛИ НАРКОТИКИ И АЛКОГОЛЬ

Елена завернула мертвую дочь в покрывало и спрятала в кладовке. Отоспавшись, наутро она уехала вместе с сыном.

Приятельнице сказала, что за телом дочери приедет, когда будут деньги на похороны. Но денег злоумышленница так и не нашла. А подруга, подождав немного, не придумала ничего лучше, как спрятать девочку в подвал.

Уже через несколько дней о случившемся узнали правоохранители. Когда оперативники пришли к Елене домой, та еле вспомнила ночь, когда в очередной раз стала мамой.

Как позже установила экспертиза, новорожденная девочка умерла от отравления наркотиками. В крови младенца также обнаружили алкоголь.

В отношении женщины возбудили уголовное дело, материалы которого уже ушли в суд.

- Обвиняемую приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

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