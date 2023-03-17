В Ростовской области отец выдергивал сыну ногти плоскогубцами и поджигал ладони из-за плохих оценок в школе

Подросток несколько лет терпел издевательства со стороны отца Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области родной отец несколько лет пытал сына, считая, что таким образом делает из ребенка достойного человека. По словам источника издания в правоохранительных органах региона, 35-летний мужчина истязал ребенка за малейшую оплошность, а иногда – и просто так.

Николай (имена изменены – прим. ред.) выбирал самые изощренные и болезненные способы наказания: заставлял есть окурки или выкуривать пачку сигарет за раз, держал ладони сына над горящими конфорками, колол руки иголками, пытался вырвать ногти плоскогубцами, бил головой о стенку, морил голодом, оставлял на ночь спать в подъезде.

Мальчик терпел целых семь (!) лет. Сейчас Илье 13. И больше всего на свете он боится, что когда-нибудь вновь встретится с отцом.

ЗАБРАЛ МАЛЫША У МАТЕРИ

Семейная жизнь Николая и Натальи начиналась по стандартному сценарию: познакомились, влюбились, стали жить вместе. На тот момент мужчина был директором одной из фирм, поэтому мог обеспечить семью. Но как только у супругов родился сын, семейная идиллия начала трещат по швам.

Николай избивал жену, а потом просил прощения. Женщина терпела два года. Но побои не прекращались. Тогда она забрала малыша и ушла от гражданского мужа. Вскоре тот нагрянул к ней, избил и отнял сына. На тот момент Илюше было два года.

Одиноким Николай был недолго. Вскоре встретил женщину с ребенком.

- Так они стали жить вместе: Коля, его гражданская жена, падчерица. Девочка была младше Ильи всего на год, - рассказывают родственники Николая.

Близкие поговаривают: мужчина стал выпивать, потерял должность и перебивался случайными заработками.

Когда сыну исполнилось семь, Николай стал все чаще и чаще кричать на сына. Унижал, в том числе обзывал бомжом. А потом стал избивать. Гражданская жена видела мучения, но предпочитала не вмешиваться, ведь ее и дочь мужчина и пальцем не трогал.

«ПАПА, ЗА ЧТО?»

А тем временем поводом для агрессии в адрес сына со стороны отца могло стать все, что угодно. Впервые он ударил Илью из-за плохой отметки в начальной школе. Бил по лицу с такой силой, что глаз превратился в один сплошной синяк. Тогда впервые мальчик, захлебываясь слезами, спросил: «Папа, папа, за что?». Потом этот вопрос звучал все чаще и чаще.

Однажды, по словам Ильи, отец ударил его головой о стену четыре раза за то, что тот, якобы, не убрал бутылку. Мужчина мог побить ребенка из-за плохо выученных стихов или таблицы умножения.

Еще одним излюбленным методом наказания было то, что папа запрещал сыну брать еду из холодильника. Илья боялся ослушаться отца и не смел налить себе даже суп в тарелку. Но когда от голода у него скрутило желудок, мальчик впервые украл у Николая деньги и купил на них еды. Отец узнал об этом проступке и в воспитательных целях проколол кожу на пальцах сына швейной иголкой.

А когда голодный ребенок стащил из магазина булочки, Николай поднес ладони мальчика к горящим конфоркам. Ребенок еле вырвался из рук мучителя, но отметины от огня остались.

«ХОТИТЕ ШОУ?»

И так, с ожогами на руках, Илья ходил до тех пор, пока раны не заметила учительница. Школьник сказал ей, как и учил отец: «Просто играл в ладушки с горячим чайником».

Но педагог все равно позвонила отцу и посоветовала ему показать сына врачам. Мужчина привез ребенка в больницу, и Илью госпитализировали.

Эту неделю в палате мальчик считает самой счастливой в жизни, ведь его никто не бил. Но измывался мужчина над сыном не только физически, но и морально. Однажды, как позже расскажут следователям ребята, дядя Коля спросил у мальчишек, хотят ли они увидеть шоу? А затем заставил 12-летнего сына раздеться перед товарищами догола.

- А Илья плакал и говорил: «Пап, пап, ну не надо, пожалуйста», - скажут мальчики.

Илья отчаянно боялся отца. При виде мужчины впадал в ступор, не мог сказать ни слова, а еще у школьника начинался энурез. При этом, говорят в школе, в классе у него со всеми ребятами были хорошие отношения.

ИГРА В ИДЕАЛЬНОГО ОТЦА

К слову, на публике он играл идеального отца. Николай никогда не пропускал родительские собрания. В школе учителя были уверены, что мужчина – ответственный и заботливый родитель.

Правда о том, что происходило в семье, стала для всех громом среди ясного неба.

Однажды, после очередной пытки, мальчик просто сбежал из дома. Две недели жил у подруги, которой все рассказал. Та и уговорила его пойти в полицию, чтобы сообщить об истязаниях.

Как сказала помощник прокурора Таганрога Эмилия Образцова, в отношении родителя было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и совершения иных насильственных действий».

Материалы уголовного дела были направлены в суд. На заседании Николай свою вину полностью отрицал. Рассказывал, что его сын - хороший мальчик .

- Я не знаю, почему сын такое обо мне говорил, - твердил мужчина в зале суда.

Тем не менее, мужчину признали виновным. Его приговорили почти к 6,5 годам лишения свободы. Также он должен выплатить компенсацию морального вреда в размере полмиллиона рублей в интересах сына. Это требование удовлетворено в полном объеме.

Сам же мальчик теперь живет с матерью. Ребенок говорит, что любит отца, но никогда больше не хочет его видеть.

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