Отчима, державшего дочь на привязи, решили оставить за решеткой в Ростовской области

Супруги останутся в СИЗО до середины декабря. Фото: соцсети

В Ростовской области в среду вечером, 30 июня, состоялось судебное заседание. На нем решалась дальнейшая судьба местного жителя, обвиняемого в истязании семилетней падчерицы. По версии следствия, Игорь (имя изменено – прим. ред.) измывался над дочерью жены от предыдущего брака.

Мужчина якобы привязывал девочку колготами к батарее и держал так малютку часами. Слезы ребенка не трогали 23-летнего мужчину. Более того, он был уверен, что именно так и надо воспитывать детей. Тем более, родная мать девочки, 24-летняя Наталья (имя изменено – прим. ред.) и сама была вроде как не прочь привязать дочь. А еще, как говорят соседи, молодожены часто поднимали на ребенка руку и морили голодом. Во всем этом сейчас разбираются правоохранители.

Наталья поддерживала мужа, когда тот издевался над девочкой. Фото: соцсети

При этом, судя по трогательным и романтичным постам Натальи в соцсетях, между нею и мужем царила полная идиллия и любовь. Но, похоже, беззащитная кроха не вписывалась в их мир.

Когда о том, что происходит в полностью благополучной с виду семье узнали следователи, ребенка у супругов сразу забрали. Мужа и жену посадили в СИЗО, возбудив предварительно уголовное дело за истязание.

Малышку увезли в больницу. Фото: соцсети

Накануне подозреваемому продлили арест. Об этом корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе суда. За решеткой Игорь пробудет до 17 декабря. Отметим, что сторона обвинения настаивала на том, чтобы отправить мужчину на принудительное лечение. Наталья также будет в СИЗО до середины декабря.

Женщину уже лишили прав на дочку. При этом сама малышка защищала мать. Так, когда девочка оказалась в больнице, то она рассказывала врачам о том, что «мамочка – красавица», а плохой в этой истории один «дядя Игорь».

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что у находящейся под следствием женщины есть еще и младшая дочь. На нее женщину лишили прав уже давно. Воспитанием ребенка занимается отец, бывший муж Натальи.

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