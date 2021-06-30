В Ростовской области мать, посадившую семилетнюю дочь на привязь, оставят за решеткой до зимы

Наталья и Игорь за свое отношение к семилетней девочке попали под суд. Фото: соцсети

В Новошахтинске Ростовской области начался суд над 24-летней Натальей (имена изменены – прим. ред.) и 23-летним Игорем.

Супругов обвиняют в том, что они истязали семилетнюю дочь женщины. По версии следствия, Наталья и ее очередной муж и «любовь всей жизни» за малейшую провинность привязывали малышу колготами к батарее. Более того, соседи говорят, что девочку также били и не кормили.

Когда об этом стало известно правоохранителям, на мужчину и женщину завели уголовное дело за истязание над ребенком.

Как рассказали «КП-Ростов-на-Дону» в пресс-службе суда в Новошахтинске, 18 июня к ним поступили материалы дела. Уголовные дела разъединили, поэтому будет два параллельных судебных процесса, – по Наталье и по Игорю.

Когда девочку забрали у горе-мамаши, малышка была крайне истощена. Фото: соцсети

Собеседник издания отметил также, что накануне состоялось заседание, на котором женщине продлили арест. Теперь в СИЗО она пробудет до 17 декабря.

С Игорем ситуация немного иная. Так, сторона обвинения потребовала отправить подозреваемого на принудительное лечение. В среду, 30 июня, судья вынесет свой вердикт по этому поводу.

Кроме уголовного Наталья стала участницей и гражданского судебного процесса. По словам ее первого мужа, отца еще одной дочери, Наталью через суд лишили родительских прав. Теперь одна девочка живет с родным отцом, а малышка, которую горе-мамаша якобы сажала на привязь, - с бабушкой.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что на допросе жительница Новошахтинска сообщила, что связывала дочь потому, что та ломала предметы, находящиеся в квартире. Тем не менее, когда ребенка изъяли и отправили в больницу, дочь говорила врачам, что «мама-красавица, а наказывал ее дядя Игорь».

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