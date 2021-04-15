«Только не бабушке!»: Родные хотят забрать к себе девочку, жевавшую от голода одеяло

Наталью и Игоря подозревают в том, что они издевались над ребенком. Фото: соцсети

В Ростовской области посадили под арест семейную пару – 24-летнюю Наталью и 23-летнего Игоря. По версии следствия, они издевались над семилетней дочерью. Якобы Наталья связывала ребенка и даже поднимала на Анастасию руку. Муж женщины тоже не отставал: доставалось девочке и от отчима.

После того, как об этом узнали полицейские, на супругов завели уголовное дело, отправив на время следствия в СИЗО. А ребенка поместили в медучреждение.

Источник в правоохранительных органах региона сообщил, бабушка по материнской линии планирует оформить опеку над внучкой. Однако, по мнению первого супруга матери девочки, это – не лучшая идея. Сейчас Сергей воспитывает вторую дочь Натальи, которую женщина родила, будучи в первом браке с ним.

Настя в свои семь лет выглядит, как пятилетний ребенок. Фото: соцсети

- Только не бабушке! Я никогда не поверю, что Наташина мать захочет заниматься ребенком, - рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» Сергей. - Выбрать ее в качестве опекуна, будет нецелесообразно. Дело в том, что она никогда не любила сидеть с Настей.

По словам Сергея, как-то они с Наташей затеяли переезд. Конечно, супруги рассчитывала на помощь бабушки.

- Но бывшая теща устроила скандал. Кричала, что не хочет сидеть с Настей. И это слышали все соседи. Более того, она вышвырнула одежду ребенка на лестничную клетку, - продолжает мужчина.

Кроме того, в те редкие дни, когда внучка все же гостила у бабушки, последняя якобы поднимала на девочку руку.

- Настя – хоть и не моя родная дочь, но мне было жалко ее, как свою. Я просил тещу не бить девочку, но все было бесполезно, - уверяет собеседник. – Никому она не нужна. Родной отец сбежал. Мать - в СИЗО. У бабушки – своя жизнь. Просто неприкаянный ребенок!

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что Наталья, которую подозревают в истязаниях старшей дочери, два года не интересовалась жизнью своей младшей. Дело в том, что после развода с Сергеем он настоял на том, что сам будет воспитывать их общего ребенка. С тех пор Наталья не навещала малышку, не звонила ей и не платила алименты.

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