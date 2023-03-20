В Ростовской области мать родила ребенка и спрятала его в подвале

Жительница Ростовской области спрятала тело новорождённой дочери в подвале
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Батайске Ростовской области 34-летняя женщина предстала перед судом за причинение смерти по неосторожности младенцу, сообщает региональный следком. По данным ведомства, летом прошлого года батайчанка в наркотическом опьянении родила дочь.
К ВРАЧАМ ЗА ПОМОЩЬЮ НЕ ОБРАЩАЛАСЬ
По словам источника в правоохранительных органах региона, женщина стала мамой в одном из наркопритонов. Рожала сама, без помощи врачей. Малышка прожила меньше суток.
Оказалось, что, еще находясь в утробе матери, она была отравлена наркотиками.
Батайчанка не стала никому сообщать о смерти дочери, положила ее тело в спортивную сумку и спрятала в подвале одного из домов.
Когда о случившемся узнали правоохранители, женщина с трудом могла вспомнить, куда отнесла мертвого младенца.
НЕ МОГЛА ВСПОМНИТЬ, КУДА СПРЯТАЛА ТЕЛО
В отношении матери возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
- Установлено, что женщина, достоверно зная о своей беременности, на медицинском учете не состояла и систематически употребляла наркотические средства. Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, - добавили в пресс-службе регионального следкома.
Материалы уголовного дела были переданы в суд, который вынес свое решение. Как добавили в прокуратуре Ростовской области, ближайшие два года горе-мать проведет в колонии-поселении.
Свою вину она полностью признала.
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