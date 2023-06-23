«Он знал, что ты ждала ребенка от меня?»: В Ростове мужчину изуродовал любовник его жены

Полиция задержала ревнивца, напавшего на соперника с кулаками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону перед судом предстал 43-летний местный житель, который жестоко избил соперника - бывшего мужа своей девушки. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказал источник в правоохранительных органах региона. По словам собеседника, Сергей (все имена изменены – прим. ред.) с помощью кулаков хотел вернуть Ирину.

ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Ростовчанка много лет прожила со мужем Евгением, но случайная встреча с Сергеем разрушила семейную жизнь. Женщина влюбилась. Мужчина казался ей темпераментным, уверенным в себе.

- В общем, настоящим мужчиной. И я ушла от мужа, - расскажет она позже оперативникам.

Но то, что вначале привлекало Ирину в новом кавалере, вскоре стало пугать. Темперамент сменился агрессией. Сергей часто кричал на любовницу и ревновал по любому поводу.

Женщина устала и решила вернуться к мужу. Собрала вещи и ушла. Но позже Сергей ее вернул, пообещав измениться.

Неделю мужчина, что называется, сдувал с ростовчанки пылинки. Но идиллия продлилась недолго - ревнивец принялся за старое. Ирина снова ушла к супругу, который ее понял и принял.

Но Сергея такая ситуация не устроила. По всей видимости, он считал, что любовница целиком и полностью принадлежит ему. Он решил разобраться с соперником, да так, чтобы тот даже и думать забыл о жене.

НОЧНАЯ «ДУЭЛЬ»

Среди ночи Сергей пришел к Евгению и вызвал его на улицу. Сама Ирина в этот момент крепко спала в доме мужа.

Как выяснилось позже, вести долгие диалоги с соперником Сергей не планировал. Он схватил палку и закричал Евгению, что убьет его. Сначала начал бить мужчину палкой, а потом схватил кирпич.

- Сергей повалил Евгения на землю. А затем трижды ударил кирпичом по голове. Один из ударов пришелся на лоб, - сказал источник издания.

Мужчин разняли соседи. Сама Ирина, из-за которой, собственно, и произошла «дуэль», даже не проснулась. Об избиении мужа она узнала только на утро.

Медики оперативно оказали пострадавшему помощь. Здоровье удалось поправить, а вот лицо на всю жизнь оказалось обезображено из-за огромного шрама.

Впрочем, для эта история тоже не закончилась хеппи-эндом. Сразу после происшествия его задержали.

- В его отношении возбудили уголовное дело по статьям « Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - рассказала «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» старший помощник прокурора Кировского района Ростова Екатерина Козлова.

На суде Сергей так и не признал свою вину. Кстати, даже во время процесса он сделал все, чтобы разрушить отношения любовницы и ее мужа. Так, на одном из заседаний он неожиданно заявил, что Ирина была от него беременна.

- Он знал, что ты ждала ребенка от меня? - закричал он бывшей любовнице прямо при ее муже - потерпевшем по делу.

Однако супруги, несмотря на сложности, остались вместе. А Сергея приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, а также назначили 300 часов обязательных работ.

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