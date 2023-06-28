В центре Ростова две семьи устроили массовую драку из-за невесты

Полиция начала проверку по факту случившегося Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове, в районе Центрального рынка, произошла массовая потасовка. По словам очевидцев, на улице собралось не меньше двадцати человек: мужчин, женщин и даже детей. Об этом жители города рассказали в соцсетях.

«ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ ЗАКРИЧАЛИ»

По словам свидетелей инцидента, конфликт произошел между несколькими мужчинами. Сначала они выясняли отношения, потом начали толкать друг друга.

- Затем кто-то из них схватил полутораметровую железную трубу. Женщины и дети закричали. Я тоже испугалась, - говорит ростовчанка, которая в этот момент находилась возле рынка.

Однако потасовка быстро разрешилась. Прохожие вызвали полицию и на всякий случай скорую. Когда правоохранители прибыли на место, ее участники разбежались. Задержать удалось лишь несколько человек - они в итоге и рассказали, что случилось.

ССОРА ИЗ-ЗА НЕВЕСТЫ

По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», допрошенные сообщили, что конфликт случился между двумя семьями. Молодой человек по традиции своего народа пытался "украсть невесту", чтобы жениться.

- Судя по всему, родственники девушки были против. И пытались помешать "похищению", - рассказал источник.

ОФИЦИАЛЬНО

Участники массового конфликта не стали писать друг на друга заявления. Но в полицию обратились прохожие, возмущенные нарушением порядка.

- В третий отдел полиции Ростова поступило сообщение о нарушении общественного порядка на одной из улиц города. Прибывшими на место полицейскими опрошены участники и очевидцы. В настоящее время проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства и принято решение в соответствии с законодательством, -прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ростов-на-Дону» сообщала о массовой потасовке на набережной в донской столице. В конфликте участвовали примерно 35 человек.

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