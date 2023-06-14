Появились кадры массовой потасовки на набережной в Ростове

По словам горожан, на набережной в Ростове произошла массовая потасовка

В Ростове, в ночь с 13 на 14 июня, на Береговой произошел массовый конфликт. Об этом в социальных сетях сообщили свидетели инцидента. По словам очевидцев, около 35 человек собрались на Береговой в одном месте, и разговаривали на повышенных тонах.

Также свидетели сообщили, что к месту приезжал экипаж ДПС. Но, уверяют очевидцы, даже это не остудило пыл молодых людей.

Автор поста также опубликовал в городском паблике кадры потасовки. «Комсомольская правда – Ростов-на-Дону» запросила у донской полиции официальный комментарий. Как только он будет предоставлен, мы сразу же опубликуем его на нашем сайте.

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