Кажется, июль вспомнил, каким обычно бывает лето в Ростове. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 3-7 июля, несмотря на дожди с грозами, обещает стать похожей на обычное лето на Дону — с испепеляющей жарой. Так что берем с собой головные уборы, если нужно в самый пик солнечной активности выходить на улицу. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону в понедельник, 3 июля переменная облачность без существенных осадков. Ветер днем юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха +31-33.

Во вторник, 4 июля, все также облачно, вечером небольшой дождь и гроза, ветер ночью будет часто менять свое направление, а скорость - до 5 метров в секунду, днем северный и северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19-21°, днем +33-35.

В среду, 5 июля, обойдется без существенных осадков. Ветер северо-восточный и восточный 6-11 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +20-22 градуса, а днем +35-37.

Такая же погода сохранится в четверг и пятницу. В четверг синоптики прогнозируют, что на небе не будет ни облачка.

В субботу небо затянет тучами, а в воскресенье на три дня зарядит ливень с грозами.

В Ростовской области в понедельник также будет облачно, вечером в отдельных районах ожидается кратковременный дождь, гроза, в остальное время без существенных осадков. Ветер днем юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха +29-34. Местами в Приазовье сохранится высокая пожароопасность четвертого класса.

Во вторник — переменная облачность, во второй половине дня и вечером в отдельных районах пройдет небольшой и умеренный дождь, гроза. Ветер ночью переменчивый до 5 метров в секунду, днем северный и северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18-23, по северу до +15, днем +28-33, местами до +37 градусов.

В среду - без существенных осадков. Ветер северо-восточный и восточный 6-11 метров в секунду. Ночная температура составит +19-24, по северу до +16, днем +30-35, по югу до +38.

В четверг и пятницу сохранится ясная и жаркая погода с умеренным восточным ветром 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ожидается +30-35, по югу — до +38.

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