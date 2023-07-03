Упали футбольные ворота: В Ростовской области 11-летняя девочка погибла во время игры

От полученных травм ребенок скончался на месте. Фото: СУ СК по Ростовской области

Детские игры обернулись трагедией в Ростовской области. В Зимовниковском районе Ростовской области футбольные ворота опрокинулись прямо на 11-летнюю девочку. Тяжелая металлическая конструкция привела к смерти ребенка. Об этом сообщает Следственное управление СК по донскому региону.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - прокомментировали в пресс-службе донского следкома.

По версии следствия, в пятницу, смертельное ЧП произошло 30 июня, на футбольной площадке в хуторе Камышев, который находится в Зимовниковском районе. Футбольные ворота опрокинулись на 11-летнюю школьницу, и от полученных травм девочка скончалась на месте происшествия, уточняют правоохранители.

- Следователь и криминалист осмотрели место происшествия, назначены необходимые экспертизы, - добавили в следственном комитете. - Сейчас устанавливаются все обстоятельства смерти несовершеннолетней.

В свою очередь контроль за ходом расследования уголовного дела, возбужденного после гибели ребенка, взяла на себя региональная прокуратура.

30 мая в Ростове под трибунами оказались десятки взрослых и детей, одна женщина погибла. Фото: СУ СК по Ростовской области

Напомним, к сожалению, это не первый с начала сезона трагический случай на футбольном поле. Так, ровно за месяц до этого ЧП, 30 мая под пятитонной трибуной погибла женщина, которая пришла поболеть за сына на футбольном матче на Гребном канале в Ростове. Во время сильного ливня и ветра пришлось прекратить игру, и дети и взрослые пытались спрятаться от дождя под навесом трибуны. Но порыв ветра опрокинул трибуну, и люди стали падать с нее и получили травмы, а после металлическая конструкция на сто сидений придавила детей и взрослых. 36 человек, в том числе 24 ребенка получили травмы. Скончалась 45-летняя жительница Батайска, мама одного из футболистов.

Как рассказали в региональном СК, в тот же день было возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».

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