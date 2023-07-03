Три человека погибли при столкновении двух легковушек в Ростовской области, один человек в больнице

Единственного выжившего в сильном столкновении автомобилей увезли в больницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Смертельное ДТП произошло вечером в понедельник, 3 июля, на трассе в Ростовской области. В аварии погибли три человека, еще один попал в больницу. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по донскому региону.

Сообщение о ДТП поступило в экстренные службы в 17.20.

- На автодороге «Каменск-Шахтинский — станица Репная — хутор Ясиновский», на подъезде к автодороге «Волгоград — Каменск-Шахтинский», 30-летний водитель автомобиля Lada Granta, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Opel Astra, за рулем которого был 58-летний водитель, - рассказали в Управлении ГИБДД по Ростовской области.

В результате аварии водитель «Гранты» и его пассажир, чью личность правоохранительным органам еще предстоит установить, погибли на месте, как и водитель «Опеля», а 28-летний пассажир иномарки выжил — его с травмами доставили в больницу.

- Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП, - добавили в ведомстве.

В связи с произошедшим региональной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования.

- Также взят на контроль ход проведения проверки, организованной правоохранительным органом, - прокомментировали в прокуратуре Ростовской области.

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