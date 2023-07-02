Женщина и три девочки пострадали в ДТП с фурой на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Все пострадавшие с травмами попали в больницу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области в ДТП с участием большегруза и фургона пострадали четыре человека, в том числе три девочки в возрасте от 11 до 16 лет. Об этом сообщили в региональном отделе пропаганды УГИБДД.

Известно, что авария произошла сегодня около 6:50 2 июля на трассе М-4 «Дон». Предварительно, 43-летний мужчина за рулем грузовика MAN не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине Volkswagen Multivan.

- После столкновения травмы получили четыре пассажира фургона: 40-летняя женщина и девочки 11, 14, 16 лет. Все они были доставлены в больницу. Водителю 49 лет помощь не потребовалась, - прокомментировали в УГИБДД.

Детали и обстоятельства случившегося сейчас выясняют сотрудники полиции.

Напомним, 30 июня в Ростовской области случилось смертельное ДТП с участием «КамАЗа». На трассе Котельниково - Песчанокопское в фуру лоб в лоб въехала иномарка «BMW 2181». Погиб владелец легковушки.

В тот же день в Таганроге Hyundai Creta с четырьмя 15-летними подростками врезался в трамвай. Одного из юношей госпитализировали, остальным потребовалась разовая медпомощь.

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