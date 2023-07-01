В Таганроге 15-летний подросток за рулем Hyundai Creta врезался в трамвай

Авария произошла на улице Карла Либкнехта Фото: Сергей ГАПОН

В Таганроге автомобиль Hyundai Creta, которым управлял 15-летний подросток, врезался в трамвай. Об этом 1 июля сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла поздно вечером 30 июня на улице Карла Либкнехта. Предварительно, юный водитель на нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог не уступил проезд вагону, который двигался по главной дороге.

- В результате получил травмы и был доставлен в больницу 15-лений пассажир иномарки. Его ровесникам - водителю и еще двум пассажирам - была оказана разовая медицинская помощь, - прокомментировали в УГИБДД.

Сейчас проверку проводят уже сотрудники полиции. Специалисты установят все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция просит родителей контролировать поведение детей вне дома. Нельзя оставлять ключи от машин в свободном доступе.

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