В Ростовской области водитель BMW погиб в лобовом ДТП с «КамАЗом»

Авария произошла на трассе Котельниково - Песчанокопское. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростовской области 63-летний водитель «BMW 2181» погиб в лобовом ДТП с «КамАЗом». Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по донскому региону.

По данным ведомства, авария произошла 30 июня на трассе Котельниково - Песчанокопское. Предварительно, владелец легковой иномарки не справился с управлением, выехал на правую обочину, а потом оказался на встречной полосе. После этого произошло столкновение с большегрузом, который тянул прицеп.

- Водитель, находившийся за рулем BMW, погиб на месте до прибытия скорой помощи, - прокомментировали в УГИБДД.

Донских автолюбителей просят быть предельно осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать правила, а также постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя выполнять резкие маневры.

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