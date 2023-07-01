В Шахтах при пожаре спасли двух человек, пожилая женщина получила ожоги

На месте от МЧС было задействовано 15 человек и 5 единиц техники Фото: Артем КИЛЬКИН

При пожаре в Шахтах на улице Маяковского, 146 спасли двух человек. Женщина 75 лет получила ожоги. Об этом утром 1 июля сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.

Обновленная информация касается вчерашнего пожара, который тушили почти пять часов.

Напомним, 30 июня, около 11:51, в экстренную службу поступил вызов на место происшествия. Выяснилось, что сначала вспыхнула хозпостройка, а потом загорелась кровля ближайшего дома.

В 13:17 объявили локализацию горения на площади в 180 кв. метров. Полностью все потушили в 16:45. На месте от МЧС было задействовано 15 человек и 5 единиц техники.

Добавим, днем ранее в Шахтах, в жилом доме на Проезде 2-й квартал, выгорело 250 кв. метров. Там полыхали одна из квартир и кровля здания. Было эвакуировано 40 человек.

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