Пожар на Проезде 2-й квартал в Шахтах полностью потушили

Во время пожара было эвакуировано 40 человек. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

Пожар на Проезде 2-й квартал в Шахтах потушили в 14:18. Об этом днем 29 июня сообщает пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.

Напомним, горение в жилой постройке началось ориентировочно с 12:30. Огнем были охвачены одна квартира и кровля здания, всего выгорело около 250 кв. метров.

- В 13:48 стало известно о локализации пожара, в 14:13 сбили открытое горение, через несколько минут после этого все потушили, - прокомментировали в МЧС.

Известно, что во время пожара было эвакуировано 40 человек.

На месте происшествия от РСЧС задействовали 53 человека и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 39 человек и 12 спецмашин.

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