На Проезде 2-й квартал в Шахтах объявили ликвидацию открытого горения

Из здания было эвакуировано 40 человек. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО
На Проезде 2-й квартал в Шахтах ликвидировали открытое горение. Сейчас специалисты продолжают тушить тлеющие участки, сообщают в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.
По данным ведомства, ликвидацию открытого горения объявили в 14:13.
Напомним, пожар вспыхнул днем 29 июня. Возгорание тушат примерно с 12:30. Сообщалось, что огонь охватил одну квартиру и кровлю здания, всего около 250 кв. метров. В 13:48 стало известно о локализации пожара.
Известно, что из здания было эвакуировано 40 человек.
На месте происшествия от РСЧС задействовали 53 человека и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 39 человек и 12 спецмашин.
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