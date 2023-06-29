На Проезде 2-й квартал в Шахтах объявили ликвидацию открытого горения

Из здания было эвакуировано 40 человек. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

На Проезде 2-й квартал в Шахтах ликвидировали открытое горение. Сейчас специалисты продолжают тушить тлеющие участки, сообщают в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.

По данным ведомства, ликвидацию открытого горения объявили в 14:13.

Напомним, пожар вспыхнул днем 29 июня. Возгорание тушат примерно с 12:30. Сообщалось, что огонь охватил одну квартиру и кровлю здания, всего около 250 кв. метров. В 13:48 стало известно о локализации пожара.

Известно, что из здания было эвакуировано 40 человек.

На месте происшествия от РСЧС задействовали 53 человека и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 39 человек и 12 спецмашин.

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