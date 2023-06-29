В Шахтах в здании на Проезде 2-й квартал локализовали горение

В огне находятся одна квартира и кровля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шахтах в жилом здании на Проезде 2-й квартал остановили распространение пламени, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

- Локализацию горения объявили в 13:48 на площади в 250 кв. метров, - информирует ведомство.

Напомним, пламя вспыхнуло на втором этаже здания сегодня, 29 июня. О возгорании стало известно около 12:30. Спустя час после этого сообщили о том, что огонь охватил 250 кв. метров. К этому моменту в огне находятся одна квартира и кровля. Было эвакуировано 40 человек.

На месте происшествия от РСЧС задействовали 53 человека и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 39 человек и 12 спецмашин.

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