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НовостиПроисшествия29 июня 2023 10:48

В Шахтах увеличили количество сил и средств на месте тушения жилого дома

Было эвакуировано 40 человек
Ангелина СКИБА
Сейчас огнем охвачено 250 кв. метров

Сейчас огнем охвачено 250 кв. метров

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Шахтах на месте серьезного пожара на Проезде 2-й квартал увеличили количество сил и средств, информирует пресс-служба донского управления МЧС.

По данным ведомства, от РСЧС задействовано уже 53 человека и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 39 человек и 12 спецмашин.

Напомним, вызов в экстренные службы поступил около 12:30 29 июня. Пламя разгорелось на втором этаже здания, а потом охватило площадь в 250 кв. метров. Из постройки эвакуировали 40 человек. Добавим, ранее очевидцы сообщили о хлопках внутри постройки.

По последним данным МЧС, горят одна квартира и кровля здания.

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