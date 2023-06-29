В Шахтах из полыхающего дома эвакуировали 40 человек, в огне уже 250 кв. метров

Пламя разгорелось на втором этаже здания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шахтах из полыхающего дома на Проезде 2-й квартал эвакуировали 40 человек, пострадавших нет. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

- По состоянию на 13:20 29 июня площадь горения составляет 250 кв. метров. Эвакуированы 40 человек, пострадавших нет, - сообщила журналистам представитель экстренного ведомства.

Добавим, к этому моменту на месте происшествия увеличили количество сил и средств. Задействовано РСЧС 53 человека и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 39 человек и 12 единиц техники.

Напомним, вызов на место происшествия в МЧС поступил сегодня около 12:30. В тот момент полыхала квартира на втором этаже здания.

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Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб (подробности)