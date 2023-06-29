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НовостиПроисшествия29 июня 2023 10:12

В Шахтах вспыхнул жилой дом, огнем охвачено 150 кв. метров

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб
Ангелина СКИБА
Пламя разгорелось на втором этаже здания

Пламя разгорелось на втором этаже здания

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 29 июня в Шахтах вспыхнул пожар в многоквартирном доме. В эти минуты продолжается тушение, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.

- Вызов поступил в 12:30. Выехали по адресу: Проезд 2-й квартал, 1. Пламя сейчас полыхает на втором этаже здания. Всего огнем охвачено 150 кв. метров, - прокомментировали в экстренном ведомстве.

Известно, что на месте происшествия от РСЧС задействовали 24 человека и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России 10 человек и 3 спецмашины.

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