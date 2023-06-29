В Шахтах вспыхнул жилой дом, огнем охвачено 150 кв. метров

Пламя разгорелось на втором этаже здания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 29 июня в Шахтах вспыхнул пожар в многоквартирном доме. В эти минуты продолжается тушение, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.

- Вызов поступил в 12:30. Выехали по адресу: Проезд 2-й квартал, 1. Пламя сейчас полыхает на втором этаже здания. Всего огнем охвачено 150 кв. метров, - прокомментировали в экстренном ведомстве.

Известно, что на месте происшествия от РСЧС задействовали 24 человека и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России 10 человек и 3 спецмашины.

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