Грузовик получил механические повреждения. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Рано утром 29 июня в Ростове-на-Дону грузовик МАЗ протаранил столб. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

- Аварию зафиксировали около 7:50. Предварительно, 36-летний водитель, двигаясь по улице Дачной в направлении улицы Вавилова, не справился с управлением. Машина наехала на светофорный объект, - рассказали в ведомстве.

Пострадавших во время этого происшествия не было, только сам большегруз получил механические повреждения.

Донских автолюбителей просят быть предельно внимательными за рулем. Нужно всегда соблюдать правила дорожного движения, а также следить за скоростью и дистанцией на проезжей части.

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Сейчас в ситуации разбираются сотрудники полиции (подробности)