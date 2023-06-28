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НовостиПроисшествия28 июня 2023 8:38

В Аксае водитель электросамоката сбил на тротуаре 2-летнюю девочку и уехал

Сейчас в ситуации разбираются сотрудники полиции
Ангелина СКИБА
Несчастный случай произошел на улице Шевченко

Несчастный случай произошел на улице Шевченко

Фото: Яна АСТАХОВА

В Аксае неизвестный водитель электросамоката сбил на тротуаре 2-летнюю девочку и уехал. В итоге малышка с травмами попала в больницу, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, несчастный случай произошел вечером 27 июня на улице Шевченко. Нарушитель ПДД налетел на девочку, которая шла рядом с 27-летней мамой.

- Сотрудники полиции уже проясняют обстоятельства и детали случившегося, - прокомментировали в УГИБДД.

Жителей Дона просят помнить о том, что электросамокат - не велосипед. Это транспортное средство имеет более высокую скорость, поэтому, управляя им, нужно всегда быть предельно внимательными и осторожными.

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