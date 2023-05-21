В Ростовской области 12-летний мальчик на электросамокате пострадал в ДТП с иномаркой

Родителей просят ответственно относиться к безопасности детей на дороге. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростовской области 12-летний мальчик попал в больницу после того, как на электросамокате столкнулся с иномаркой Kia Sportage. Детали случившегося сообщили региональном в отделе пропаганды УГИБДД.

По данным ведомства, несчастный случай произошел вечером 20 мая в станице Кочетовской Семикаракорского района.

Предварительно, около 19:30 на пересечении 11-го переулка и улицы Горького ребенок на самокате с двигателем в 500 Ватт «не выполнил требование знака «Уступи дорогу». В итоге произошло столкновение с кроссовером под управлением 40-летнего водителя.

- Пострадавший мальчик получил травмы, потребовалась медицинская помощь. В отношении мамы составили административный протокол по части 3 статьи 12.7 КОАП РФ («Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством»). Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, - прокомментировали в УГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции просят родителей ответственно относиться к безопасности детей на дороге. По правилам дорожного движения, катаясь на велосипеде и СИМ, выезжать на проезжую часть до 14 лет запрещено.

Кроме того, управление электросамокатом с мощностью двигателя более 250 Ватт разрешено только с 16 лет и при получении водительского удостоверения категории «М».

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Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции (подробности)