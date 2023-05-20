В центре Ростова во время погони в аварию попали две машины ДПС

Авария произошла 20 мая около 2:50 ночи Фото: Сергей ГАПОН

В Ростове-на-Дону видео с погоней и аварией с участием двух машин ДПС прокомментировали в региональном отделе пропаганды УГИБДД.

- Авария произошла 20 мая около 2:50 ночи на Кировском. Предварительно, 39-летний водитель Renault, двигаясь по Максима Горького со стороны Чехова, поворачивая направо, выбрал небезопасную скорость и столкнулся с иномаркой Skoda. Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения, - рассказали в ведомстве.

Известно, что сотрудники полиции сейчас проводят проверку.

Напомним, ранее в соцсетях очевидцы опубликовали видео погони. Ростовчане пояснили, что на пересечении Кировского и Максима Горького «два экипажа гнались за нарушителем, одна из машин начала резко поворачивать вправо, и в нее влетело другое авто».

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