В Ростовской области пожилая женщина умерла после того, как ее сбил «КамАЗ»

ДТП зарегистрировали на трассе Котельниково - Песчанокопское. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростовской области 77-летняя женщина умерла в больнице после того, как ее сбил «КамАЗ». Об этом сегодня, 20 мая, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по донскому региону.

По данным ведомства, все произошло вчера днем на трассе Котельниково - Песчанокопское, в поселке Зимовники.

Предварительно, 22-летний водитель грузовика «не убедился в безопасности маневра» и наехал на женщину, которая переходила дорогу вне «зебры». Пешеход находилась очень близко от транспорта, в «слепой зоне».

- Пострадавшую после ДТП доставили в больницу в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия медиков, она скончалась от полученных травм, - прокомментировали в УГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: любая машина - источник повышенной опасности. Водители должны следить за исправностью транспорта и строго придерживаться ПДД.

Пешеходы, в свою очередь, также должны следить за безопасностью. Перед тем, как перейти проезжую часть, нужно смотреть по сторонам. Особенно осторожными следует быть, есть видно грузовой транспорт. Из-за его габаритов водители не всегда могут вовремя заметить человека.

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