В Ростовской области водитель иномарки спровоцировал на трассе ДТП с двумя погибшими

На проезжей части произошло лобовое столкновение двух авто. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростовской области на трассе Новошахтинск - Гуково серьезное ДТП унесло жизни двух человек, еще двое пострадавших с травмами попали в больницу. Об этом сообщает региональный отдел пропаганды УГИБДД.

Аварию зарегистрировали вчера, 19 мая, около 19:20. Предварительно, 30-летний владелец автомобиля Kia Ceed в запрещенном месте выехал на встречную полосу и врезался в Nissan Almera под управлением 50-летнего водителя.

- В результате ДТП погибли водитель и пассажирка Nissan Almera, водитель и 32-летний пассажир Kia получили травмы и были доставлены в медучреждение, - рассказали в УГИБДД.

Теперь обстоятельства аварии будут выяснять сотрудники полиции.

Донских автолюбителей просят быть предельно осторожными. Нужно строго придерживаться правил дорожного движения.

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