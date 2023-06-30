Пожар в Шахтах на Маяковского полностью потушили

На месте происшествия полыхали хозпостройка и кровля дома Фото: Артем КИЛЬКИН

Пожар в Шахтах на улице Маяковского, 146 полностью потушили. Обновленная информация по происшествию вечером 30 июня поступила от пресс-службы управления МЧС России по Ростовской области.

- Полную ликвидацию горения объявили в 16:45, - прокомментировали в МЧС.

Таким образом, можно сказать, что бригада спасателей боролась с огнем почти пять часов.

Напомним, пламя разгорелось сегодня около 11:51. Сначала вспыхнула хозпостройка, а потом загорелась кровля ближайшего дома. В 13:17 была объявлена локализация горения на площади в 180 кв. метров. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

На месте от МЧС работали 24 человека, было задействовано 6 единиц техники.

Добавим, вчера в Шахтах в жилом доме на Проезде 2-й квартал выгорело 250 кв. метров. Там полыхали одна из квартир и кровля здания. Было эвакуировано 40 человек.

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