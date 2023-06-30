В Шахтах на улице Маяковского загорелись хозпостройка и крыша ближайшего дома

На месте происшествия задействовали 24 человека и 6 единиц техники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 30 июня, в Шахтах вспыхнула хозпостройка, потом огонь перешел на крышу ближайшего дома. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.

- Вызов поступил в 11:51. На улице Маяковского, 146 произошло загорание хозпостройки с переходом на кровлю дома. Пламенем оказалось охвачено 180 кв. метров. В 13:17 горение локализовали. Пострадавших нет, - прокомментировали в пресс-службе МЧС.

На месте происшествия сейчас продолжают работать 24 человека, задействовано 6 единиц техники.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», пожар произошел на территории частных построек, которые находятся около дороги.

Напомним, вчера, 29 июня, в Шахтах произошел серьезный пожар в жилом доме на Проезде 2-й квартал. Там из полыхающего здания было эвакуировано 40 человек. Всего выгорело 250 кв. метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В полиции прокомментировали инцидент в Шахтах, где мужчина поджег квартиру и покончил с собой

На месте работает следственно-оперативная группа (подробности)