В полиции прокомментировали инцидент в Шахтах, где мужчина поджег квартиру и покончил с собой

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донском главке выясняют все обстоятельства происшествия в Шахтах. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Ростовской области.

В четверг, 29 июня, в одном из многоквартирных домов города произошел крупный пожар. Огнем было охвачена площадь 250 квадратных метров второго этажа и крыши До этого жители нескольких улиц слышали громкие звуки и позвонили в экстренные службы.

- Прибывшими на место сотрудниками отдела полиции № 2 Управления МВД по городу Шахты и другими экстренными службами были приняты меры по эвакуации жильцов многоквартирного дома и обеспечена охрана порядка на месте происшествия, - рассказали в донском главке.

По предварительным данным полиции, 45-летний местный житель поджег собственную квартиру, после чего покончил с собой.

- В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, - прокомментировали в ГУ МВД по Ростовской области. - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, во время пожара было эвакуировано 40 человека. Когда пожар со 150 квадратных метров разгорелся до 250-ти, огнеборцам пришлось усилиться до 92 человек и 29 единиц спецтехники. К 13.48 пожар был локализован, в 14.13 в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения, а в 14.18 — о полной ликвидации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Огонь распространился на 250 кв. м: Опубликовано видео пожара в многоквартирном доме в Ростовской области

МЧС показало видео крупного пожара в многоквартирном доме в Шахтах. (Подробности)