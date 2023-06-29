Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
В донском управлении МЧС показали фото и видео крупного пожара в многоквартирном доме в Ростовской области. 28 июня в Шахтах загорелась одна из квартир в двухэтажке на улице Проезд 2-й Квартал.
На кадрах видно, что горит одна квартира. Огонь перекинулся на кровлю дома. Продолжают работать спасатели. Напомним, на месте — 92 спасателя и 29 единиц техники от РСЧС и МЧС.
Ранее из дома эвакуировали 40 жильцов. Никто из них не пострадал.
В результате пожара никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
Площадь пожара достигла 250 квадратных метров. Как пояснили в МЧС, к настоящему моменту возгорание ликвидировано.
На месте работало 29 единиц техники. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
Официально предварительная причина пожара не называется.
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