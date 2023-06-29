Пламя охватило площадь в 250 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
В Шахтах в четверг, 29 июня, загорелся многоквартирный жилой дом с людьми внутри. Рассказываем, что известно о крупном пожаре в Ростовской области.
Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 12.30. По данным Главного управления МЧС по Ростовской области.
- Площадь пожара, по оперативным данным, составляет 150 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе экстренного ведомства в 12.53. - К ликвидации последствий привлечены 34 человека и 11 единиц техники.
На месте работают 92 огнеборца. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
Меньше чем через полчаса ситуация осложнилась.
- По состоянию на 13.20 площадь пожара составляет 250 квадратных метров, - уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области. - Ликвидируют пожар 92 человека, задействованы 29 единиц техники.
Эвакуированы 40 человек, пострадавших на пожаре нет.
По информации спасателей, горит одна квартира на втором этаже и кровля здания.
В 13.48 пламя было локализовано на площади 250 квадратных метров.
Из дома было эвакуировано 40 человек. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
МЧС опубликовало видео с места пожара. Огнеборцы продолжают работать на месте ЧП. На кадрах видно как полыхает крыша: над ней высоко поднимаются языки пламени и валит дым. В некоторых окнах нет стеклопакетов, видно, что внутри квартиры зияет выгоревшая чернота. Перед зданием стоят пожарные машины и вышка, по двору протянуты пожарные рукава. Люди уже эвакуированы, поэтому работа идет спокойно, паники нет.
Официальная информация о причинах пожара пока не сообщается. По одной из версий, до пожара один из жильцов покончил с собой.
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