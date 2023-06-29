В Шахтах один из жильцов многоквартирного дома поджег квартиру, а потом покончил с собой

С квартиры огонь перекинулся на кровлю. Фото: пресс-служба МЧС по РО
В Шахтах Ростовской области в четверг, 29 июня, в двухэтажном многоквартирном доме произошел пожар, сообщили в региональном МЧС.
Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Эвакуировать пришлось сорок человек.
Как рассказал «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, по одной из версий, пожар устроил собственник квартиры.
- Он поджег свое жилье, а потом вышел на улицу и покончил с собой, - сказал источник издания.
По факту случившегося начата проверка.
В прессс-службе МЧС по Ростовской области добавили, спасатели ликвидировали открытое горение.
Официально о гибели одного из жильцов дома пока не сообщается.
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