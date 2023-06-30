В Ростовской области поймали троих нарушителей с уловом на 600 тысяч рублей

Подозреваемые промышляли в акватории Цимлянского водохранилища. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

В Ростовской области во время операции «Путина-2023» поймали троих браконьеров с уловом на 600 тысяч рублей. Возбуждено уголоное дело, сообщает пресс-служба транспортной полиции.

- Подозреваемым от 36 до 56 лет. По статье «Незаконная добыча водных биоресурсов» максимальное наказание для каждого может составить до 5 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о мере пресечения, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

По данным следствия, рыбаки по ночам промышляли в акватории Цимлянского водохранилища. Во время обыска у них нашли более 900 штук карася, судака, леща, сазана, белого толстолобика и окуня. Также изъяли 1440 метров запрещенных лесковых сетей и моторную лодку.

Известно, что двоих нарушителей ранее уже привлекали к ответственности по разным статьям, в том числе за незаконный вылов рыбы.

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