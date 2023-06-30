Сообщения о гибели рыбы в районе Зеленого острова Ростова-на-Дону проверят специалисты

Проверку должны провести сотрудники управлений Росприроднадзора и Росрыболовства Фото: Олег ЗОЛОТО

Информацию о гибели рыбы в районе Зеленого острова Ростова-на-Дону проверят специалисты. О жалобах уже известили надзорные органы, сообщает 30 июня пресс-служба Минприроды Дона.

- Поступила информация о гибели рыбы в Дону. Река - объект федерального значения, поэтому полномочия госнадзора относятся к управлениям Росприроднадзора и Росрыболовства. Инспекторы подготовили всю необходимую информацию и направили ее в указанные ведомства для рассмотрения, - рассказали в Минприроды региона.

Напомним, ранее местные жители сообщили в социальных сетях, что в районе Зеленого острова, в воде, видели мертвую рыбу. Предположительно, замор коснулся даже некоторых представителей семейства осетровых.

Напомним, в июне 2023 года также стало известно о гибели рыбы в акватории реки Быстрой. Люди пожаловались на канализационные стоки, которые якобы сбрасываются прямо в водоем. Свое обращение жители Дона направили президенту Владимиру Путину.

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