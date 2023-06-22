Жители Морозовска обратились к президенту РФ из-за состояния реки Быстрой

Специалисты взяли пробы сточных вод.
Фото: Наталия АНДРЕАССЕН
Жители Морозовска записали президенту РФ Владимиру Путину обращение из-за загрязнения реки Быстрой. Видео дончане опубликовали в социальной сети.
Дончане утверждают, что ресурсоснабжающее предприятие якобы сбрасывает в реку Быструю канализационные стоки. Это приводит к ухудшению экологической обстановки. Дончане также указали, что из-за состояния реки увеличилась смертность домашних животных и рыбы.
Горожане просят прислать из Москвы экологическую службу, которая займется этим вопросом.
Ранее в Минприроды Ростовской области сообщили, что специалисты проверяют состояние реки. Они взяли пробы сточных вод.
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