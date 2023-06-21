Эколог рассказал, чем опасна красная жидкость, которую слили в Дон

Эколог объяснила, какие стоки в Дон и в каких концентрациях опасны для жителей Ростова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовчан возмутил сброс красной жидкости в Дон в Пролетарском районе города в створе Державинского переулка, о котором горожане во всеуслышание рассказали в соцсетях. На место сразу же выехали специалисты Минприроды. А в городской администрации объяснили, что стоки эти идут с Береговой, 73, от предприятия, изготавливающего картонную упаковку, и это ничто иное как пищевой краситель. В мэрии сообщили, что предприятие к административной ответственности привлечено, и сброс уже прекращен. Насколько может быть опасным сброс казалось бы безвредного вещества в главную водную артерию региона, «КП — Ростов-на-Дону» узнала у эколога Ирины Черкашиной.

По словам специалиста, краситель, используемый для упаковки пищевой продукции, для человека не вреден.

- Но насколько он не вреден для биоты, то есть для непосредственно для жителей Дона — это вопрос открытый. Но думаю, что тоже не очень вредно, - предполагает эколог. - Не думаю, чтобы краситель сбрасывали такими огромными количествами, что создавать какую-то аномалию в реке. Рыба не всплыла, значит, жители не увидели каких-то изменений, значит все прошло для реки более-менее безболезненно.

Красные стоки ростовчане зафиксировали в районе Береговой, 73. Фото: "Это Ростов! – новости Ростова-на-Дону 161"

Но эколог напоминает, что тем не менее сам факт сброса стоков в реку - уже нарушение.

- Потому что сбрасывать в реку можно только очищенные стоки, и, конечно, только организациями, которые имеют на это лицензию. Самовольный сброс, даже безвредных жидкостей, — это уже нарушение закона. В первую очередь, о прибрежной водоохранной зоне, - напомнила Ирина Черкашина. - Но это, к сожалению, не единственный случай несанкционированных сбросов в Дон. И не только от предприятий, но и от жителей. Многие не прибегают к услугам ассенизатора, а просто сливают содержимое дворовых выгребных ям в реку. В единичном случае это не страшно — органика. Но представьте, если все начнут так чистить туалеты. Нас ждет, конечно, не санитарно-эпидемиологическая катастрофа, но серьезное загрязнение, которое грозит кишечными заболеваниями. Но все-таки те, кто живет на Дону, реже делают реке плохо, потому что сами пользуются ей. Чаще возникают вопросы к отдыхающим и рекреационным объектам.

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