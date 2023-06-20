Ростовчане пожаловались на стоки жидкости красного цвета в Дон

Ростовчане не первый год замечают цветные стоки в Дон в черте города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В черте Ростова в реку Дон сливается жидкость красного цвета. Соответствующее видео появилось в городских пабликах. Автор ролика показывает широкую ржавую трубу, из которой вытекает цветная жидкость, которая спускается по земле в реку и тянется по воде.

- В районе Державинского пирса в реку стекает красная жидкость, след от нее тянется на метров пять от берега и метров на двадцать в длину, - описывает мужчина. - Подобная ситуация была и два года назад. Рядом купаются дети. Прошу разобраться.

Красные стоки текут в Дон в проекции Державинского переулка. Фото: "Это Ростов! – новости Ростова-на-Дону 161"

За комментарием «КП — Ростов-на-Дону» обратилась в Росприроднадзор. Там ответили, что обращение ростовчан зафиксировано. О ситуации проинформированы в Азово-черноморском территориальном управлении Росрыболовства. Когда ситуация прояснится, мы дополним сообщение ответом от ведомства.

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