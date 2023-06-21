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НовостиОбщество21 июня 2023 6:18

Ростовские власти рассказали, кто сливал красную жидкость в Дон

Инцидент произошел в Пролетарском районе города
Лейла МИРИШОВА
Красная жидкость стекала в реку Дон

Красная жидкость стекала в реку Дон

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Ростова рассказали, кто сливал красную жидкость в реку Дон. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации донской столицы Мария Петрова 20 июня. Инцидент произошел в Пролетарском районе на улице Береговой, д. 73.

- Районной администрацией были установлены следующие обстоятельства: предприятием, производящим картонную упаковку, производился сброс пищевого красителя в реку Дон, - сообщили в пресс-службе.

В адрес предприятия направили уведомление для его привлечения к административной ответственности. Сброс красителя прекращен.

Напомним, что жители заметили красную жидкость в районе Державинского, след от нее тянулся на несколько метров. Кадры облетели все городские группы в социальных сетях.

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