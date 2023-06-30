В Ростовской области определили 12 зон комплексного развития с потенциалом 2,3 млн кв. метров

Параллельно с жилищным строительством возводят объекты водоснабжения и дороги Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За пять месяцев 2023 года в Ростовской области ввели в эксплуатацию 978 тысяч кв. метров жилья. Кроме этого, 12 территорий отвели под комплексное развитие. Об этом перед главой Минстроя России Иреком Файзуллиным отчитался замгубернатора - министр транспорта Дона Владимир Окунев.

Чиновник в ходе встречи сообщил, что комплексное развитие предполагается на участках общей площадью 489,8 га. При этом потенциал строительства на них составляет 2,3 млн кв. метров. Соглашения уже утвердили по трем проектам.

Параллельно с жилищным строительством, отметил Владимир Окунев, на Дону сейчас возводят объекты водоснабжения в рамках федеральной программы «Чистая вода», а также дороги по программе «Стимул».

Напомним, в Ростовской области сейчас реализуют несколько крупных проектов. Например, создание «Западной хорды» и планирование будущей застройки старого аэропорта Ростова-на-Дону.

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