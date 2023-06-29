В Ростове и Волгодонске из-за долгов лицензий лишились почти 40 управляющих компаний

Недобросовестные УК проверяют совместно с полицией Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области 38 управляющих компаний из Ростова-на-Дону и Волгодонска потеряли лицензии из-за долгов. От организаций так и не поступила оплата за электричество на общую сумму в 66 млн рублей, сообщает «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

- Жители домов, в которых управляющая компания лишена лицензии, на сайте поставщика могут ознакомиться со списком исполнителей коммунальных услуг, которые не имеют задолженности, и выбрать среди них новую организацию на общем собрании, - разъяснили потребителям.

Добавим, проверку в отношении недобросовестных УК ресурсники сейчас ведут совместно с Госжилинспекцией и правоохранителями. С начала 2023 года виновными в причинении имущественного ущерба признали двух руководителей «управляек».

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