В Ростовской области прокуратура отсудила для детей-сирот новые квартиры

Суд обязал районную администрацию решить вопрос с жильем
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Ростовской области двое детей-сирот смогли получить квартиры только после судебных исков. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Нарушение было обнаружено во время проверки в Аксайском районе. Специалисты надзорного ведомства выяснили, что сироты ожидали благоустроенное жилье уже несколько лет, с 2020 года, но местные власти не спешили выполнять обещанное.
В итоге представители прокуратуры заступились за пострадавших, обратившись в суд. После этого районную администрацию обязали как можно скорее выдать новые квадратные метры. К этому моменту сироты уже получили квартиры.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Очевидцы сообщили о массовой драке цыган в центре Ростова-на-Дону
Причины конфликта пока неизвестны (подробности)