В Ростовской области прокуратура отсудила для детей-сирот новые квартиры

Суд обязал районную администрацию решить вопрос с жильем Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области двое детей-сирот смогли получить квартиры только после судебных исков. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Нарушение было обнаружено во время проверки в Аксайском районе. Специалисты надзорного ведомства выяснили, что сироты ожидали благоустроенное жилье уже несколько лет, с 2020 года, но местные власти не спешили выполнять обещанное.

В итоге представители прокуратуры заступились за пострадавших, обратившись в суд. После этого районную администрацию обязали как можно скорее выдать новые квадратные метры. К этому моменту сироты уже получили квартиры.

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