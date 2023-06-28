Очевидцы сообщили о массовой драке цыган в центре Ростова-на-Дону

На улице заметили кричащих мужчин и женщин Фото: Борис КУДРЯВОВ

В центре Ростова-на-Дону произошла массовая драка. Предварительно, разборки прямо посреди улицы устроили цыгане. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

По словам ростовчан, конфликт произошел вечером 27 июня «в районе, где проживают несколько семей, выполняющих подряды по уборке городских улиц».

Судя по видео, которое смогли снять прохожие, в ссоре могли быть замешаны несколько мужчин. Были заметны возмущенные женщины. На некотором расстоянии от группы кричащих людей громко плакала еще одна женщина. После этого на камеру попали машины полиции и скорой помощи.

Причины случившегося пока неизвестны. Ситуацию уже прокомментировали в пресс-службе главного управления МВД России по Ростовской области.

- В отдел полиции поступило сообщение о нарушении общественного порядка. Опрошены участники и очевидцы. Сейчас проводится проверка, в результате которой установят все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе донского глава полиции.

Напомним, похожая драка с участием мужчин, женщин и детей в Ростове-на-Дону произошла в апреле 2023 года. Тогда на кулачный бой устроили на Серафимовича.

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