Массовая драка с участием мужчин, женщин и детей произошла в центре Ростова-на-Дону

Кулачный бой устроили посреди улицы Серафимовича Фото: Борис КУДРЯВОВ

В центре Ростова-на-Дону произошла массовая драка, причем среди агрессивных мужчин были также женщины и дети. Эмоциональные разборки на видео сняли очевидцы. Ролик появился в социальных сетях вчера, 9 апреля.

Судя по кадрам, настоящий кулачный бой устроили посреди улицы Серафимовича. В нем участвовали не менее десятка человек. Сначала несколько мужчин гнались за молодым парнем, а потом толкались друг с другом около припаркованной машины. Некоторые были без маек и рубашек.

Причем во время всего происходящего за мужчинами следовали женщины, у одной из них на руках был маленький ребенок. Также рядом со всеми бежал мальчик школьного возраста.

Пользователи сети отметили под видео, что, вероятно, на камеру попал чей-то семейный конфликт. Добавим, официальных комментариев по ситуации от пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области не поступало.

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