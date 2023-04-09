В Ростовской области на федеральной трассе в массовом ДТП погиб человек

На трассе столкнулись два грузовика и три легковых машины. Фото: ГИБДД РО

В Ростовской области на федеральной трассе «Дон» в воскресенье, 9 апреля, произошла авария с летальным исходом, сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

По данным ведомства, 39-летний водитель «КамАЗа», груженого зерном, не выдержал безопасную дистанцию.

В результате машина столкнулась с впереди идущим грузовым автомобилем "Скания", который, в свою очередь, по инерции столкнулся еще с тремя машинами.

- В результате аварии погиб водитель «КамАЗа». Все обстоятельства ДТП устанавливаются, - прокомментировали в пресс-службе региональной ГИБДД.

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