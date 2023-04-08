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НовостиОбщество8 апреля 2023 8:48

В Ростове на Мичуринской «десятка» сбила женщину

Ее доставили в больницу
Анна ШИЛЯЕВА
Сотрудники ДПС выясняют детали аварии

Сотрудники ДПС выясняют детали аварии

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону в пятницу вечером, седьмого апреля, произошла серьезная авария, сообщили в донской ГИБДД. По данным ведомства, 34-летний водитель «десятки» ехал по Мичуринской в сторону Стачки.

На нерегулируемом пешеходном переходе водитель сбил на 62-летнюю женщину.

- В результате аварии она получила травмы и была доставлена в больницу, - прокомментировала в областной ГИБДД.

По факту аварии проходит проверка.

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