В Ростове на Мичуринской «десятка» сбила женщину

Сотрудники ДПС выясняют детали аварии
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростове-на-Дону в пятницу вечером, седьмого апреля, произошла серьезная авария, сообщили в донской ГИБДД. По данным ведомства, 34-летний водитель «десятки» ехал по Мичуринской в сторону Стачки.
На нерегулируемом пешеходном переходе водитель сбил на 62-летнюю женщину.
- В результате аварии она получила травмы и была доставлена в больницу, - прокомментировала в областной ГИБДД.
По факту аварии проходит проверка.
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